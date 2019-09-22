В Спас-Деменском районе ищут трех пропавших

22.09.2019 11:42 372

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил срочный выезд для поисков 61-летний женщины и двух мужчин в Спас-Деменском районе на повороте на деревню Сутоки.

Сбор в 15 часов. Связаться с координаторами поиска можно в официальной группе сообщества.