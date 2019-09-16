Бездонная дыра: мусоровоз провалился в яму на калужской улице

Утром в понедельник, 16 сентября, на улице Глаголева в Калуге в районе дома №26 провалился в разрытый колодец мусоровоз. Заднее правое колесо грузовика полностью скрылось под землей. А левое переднее наоборот взмыло в воздух.

Авария произошла рядом с железнодорожным переездом.

По всей видимости, во время дождя яма наполнилась водой, и из-за этого водитель её не заметил. Никаких ограждений рядом не было.

Улица Глаголева - одна из дорог, которые нынешним летом должны были отремонтировать за федеральные деньги в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако в августе у городских властей и подрядчика из Липецка возникли разногласия. Чиновники говорят, что дорожники ремонтировали дороги с большим количеством нарушений, а те в свою очередь заявляют, что так и не увидели денег за выполненные работы.

Контракт был расторгнут, а дороги будет доделывать новая компания. На прошлой неделе состоялись торги почти на 400 миллионов. Их выиграла фирма из Калуги, с ней договор должны подписать 21 сентября. После этого на доделку всех разрытых дорог в городе у подрядчика будет чуть больше недели.

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