Похититель туи покаялся, возместил ущерб и вернул растение

Как мы рассказывали, во вторник, 3 сентября, около 1:40 ночи у кафе на Кирова, 42, хулиганы вырвали из кашпо тую и разорвали подсветку.

Камеры на соседнем универмаге зафиксировали молодых людей, уносящих растение. За информацию о похитителях туи было обещано вознаграждение – 5000 рублей.

В четверг, 5 сентября, похититель туи пришёл в кафе с повинной. Им оказался студент-первокурсник.

- Попросил прощения, готов возместить весь ущерб. Мы не будем ломать молодому человеку жизнь, он всё осознал, раскаивается. Решим дело, не доводя до суда, - написала в Facebook эколог и ландшафтный дизайнер Людмила ДОРОФЕЕВА.

Вернул молодой человек и тую.

- Сам посадил растение на место.

