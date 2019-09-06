Похититель туи покаялся, возместил ущерб и вернул растение

Как мы рассказывали, во вторник, 3 сентября, около 1:40 ночи у кафе на Кирова, 42, хулиганы вырвали из кашпо тую и разорвали подсветку.
Камеры на соседнем универмаге зафиксировали молодых людей, уносящих растение. За информацию о похитителях туи было обещано вознаграждение – 5000 рублей.
В четверг, 5 сентября, похититель туи пришёл в кафе с повинной. Им оказался студент-первокурсник.
- Попросил прощения, готов возместить весь ущерб. Мы не будем ломать молодому человеку жизнь, он всё осознал, раскаивается. Решим дело, не доводя до суда, - написала в Facebook эколог и ландшафтный дизайнер Людмила ДОРОФЕЕВА.
Вернул молодой человек и тую.
- Сам посадил растение на место.
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