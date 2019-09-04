Калужанам обещают 5000 за информацию о похитителях туи

Во вторник, 3 сентября, около 1:41 ночи у кафе на Кирова, 42, хулиганы вырвали из кашпо тую и разорвали подсветку. Камеры на соседнем универмаге зафиксировали молодых людей, уносящих растение.

- За опознание лиц, совершивших хулиганство, объявляется вознаграждение - 5 тысяч рублей, - сообщила на своей странице в Facebook эколог и ландшафтный дизайнер Людмила ДОРОФЕЕВА.

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