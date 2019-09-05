Пропавшего грибника нашли мёртвым

Как мы уже рассказывали, в деревне Барятино 31 августа пропал 43-летний мужчина. Он ушел в лес собирать грибы и не вернулся. Через несколько дней нашли его тело, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
По предварительной информации калужского регионального управления Следственного комитета, мужчина умер от сердечно-сосудистого заболевания. Для установления точных причин назначена судебно-медицинская экспертиза.
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