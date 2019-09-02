В лесу пропал 43-летний грибник

В деревне Барятино пропал 43-летний Сергей ЕРГИЗОВ.
В субботу, 31 августа, около 9 утра он ушёл в лес собирать грибы и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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