В лесу пропал 43-летний грибник

В деревне Барятино пропал 43-летний Сергей ЕРГИЗОВ.

В субботу, 31 августа, около 9 утра он ушёл в лес собирать грибы и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост 175 см,

полный,

лысый,

был одет в камуфлированный костюм светло-коричневого цвета (куртка и брюки), зеленые с черным резиновые сапоги 43 размера, камуфлированную зеленую кепку.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.