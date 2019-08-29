Смерть в огне: керосинка, газ, бутылка

Как мы уже писали, в среду, 28 августа, в дачном доме в деревне Антоново Дзержинского района сгорел дачный дом. В огне погибли два человека.
Сегодня, 29 августа, Следственный комитет рассказал некоторые подробности о ЧП.
- По предварительным данным, сгоревший дом находился в полуразрушенном состоянии, проживавшие в доме мужчины освещали дом керосиновой лампой, готовили еду на походной газовой плитке и костре, злоупотребляли спиртным, - говорится в официальном сообщении СК.
- По предварительной информации, очаг возгорания расположен в доме в месте обнаружения походной газовой плитки, - говорят в ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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