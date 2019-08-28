При пожаре в дачном доме погибли люди

28.08.2019 20:30 184

В Дзержинском районе в деревне Антоново загорелся дачный дом в СНТ «Дружба», сообщает пресс-служба регионального МЧС 28 августа. При пожаре погибли люди, их личности устанавливаются. Чтобы ликвидировать возгорание, понадобилась помощь 10 человек и 3 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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