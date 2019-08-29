Две аварии парализовали движение на Гагаринском мосту

Утром в четверг, 29 августа, многие жители Правобережья не смогли добраться на работу вовремя. Причиной этого стали сразу два ДТП, которые произошли на той полосе Гагаринского моста, которая работает на въезд в Калугу с Правого берега.

Одна авария случилась на средней полосе, другая – на правой, непосредственно на въезде в город. В обоих случаях столкнулись две иномарки. По имеющимся у нас данным, в результате ЧП никто не пострадал, если не считать пассажиров четырёх троллейбусов, которые работают на маршруте № 18.

Из-за аварии машины не смогли въехать в город, поэтому люди, которые ехали на них, вынуждены были добираться от моста до ближайшей остановки общественного транспорта пешком. В таких случаях, кстати, деньги за билеты людям не возвращаются. По правилам троллейбуса, пассажиры должны дождаться следующего и по купленным билетам ехать на нём.

Частники, кстати, деньги за проезд в таких случаях возвращают.