Две аварии парализовали движение на Гагаринском мосту

Утром в четверг, 29 августа, многие жители Правобережья не смогли добраться на работу вовремя. Причиной этого стали сразу два ДТП, которые произошли на той полосе Гагаринского моста, которая работает на въезд в Калугу с Правого берега.
Одна авария случилась на средней полосе, другая – на правой, непосредственно на въезде в город. В обоих случаях столкнулись две иномарки. По имеющимся у нас данным, в результате ЧП никто не пострадал, если не считать пассажиров четырёх троллейбусов, которые работают на маршруте № 18.
Из-за аварии машины не смогли въехать в город, поэтому люди, которые ехали на них, вынуждены были добираться от моста до ближайшей остановки общественного транспорта пешком. В таких случаях, кстати, деньги за билеты людям не возвращаются. По правилам троллейбуса, пассажиры должны дождаться следующего и по купленным билетам ехать на нём.
Частники, кстати, деньги за проезд в таких случаях возвращают.
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