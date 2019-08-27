Водителя бетономешалки обвинили в смерти пяти человек

Как мы уже писали, в субботу, 24 августа, на дороге, соединяющей Анненки с микрорайоном Северный произошло ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей.
Поначалу органы не называли даже предварительной версии аварии. Однако вечером понедельника, 26 августа, УМВД по Калужской области сообщило, что предъявлено обвинение 31-летнему водителю бетономешалки, жителю Ферзиковского района. По версии следствия, он выехал на полосу встречного движения, что и послужило причиной страшной трагедии.
До избрания судом меры пресечения, обвиняемый был задержан.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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