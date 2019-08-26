«Трагедия из-за безалаберности»: Артамонов прокомментировал смертельную аварию в Калуге

Как мы рассказывали, в субботу, 24 августа, на дороге, соединяющей Анненки и Силикатный произошла авария, в результате которой погибли пять человек.
В понедельник, 26 августа, глава региона Анатолий АРТАМОНОВ выразил соболезнования близким погибших и прокомментировал случившееся.
- Трагедия произошла из-за безалаберности водителя грузовика, - сказал губернатор. – Конечно, мы должны извлечь из этого соответствующий урок. Там, где вы видите, что нужно ограничить скоростной режим, надо его ограничить. Там, где вы видите, что нужно поставить камеры видеофиксации, давайте заявки в министерство дородного хозяйства и мы найдём возможности и ресурсы это сделать. Там, где есть опасные участки для совершения манёвра, в особенности обгона, делайте сплошные разделительные полосы с тем, чтобы этих обгонов не было. Ставьте видеонаблюдение... Автомобили большой грузоподъёмности громадные. Управляют [ими] зачастую пацаны, которые не имеют никакого опыта.
В группе «МПРА – КАЛУГА» «ВКонтакте» сообщают, что легковушка с погибшими ехала на праздник Family Fest, который проходил под Детчино.
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