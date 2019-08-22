Голый окровавленный мужчина бродил по набережной

Вечером среды, 21 августа, на водохранилище произошло ЧП. По бору в районе лодочной станции и понтонного моста через Яченку бродил голый мужчина весь в крови и с пораненной шеей.
Прохожие в ужасе шарахались от него, кто-то вызвал полицию и скорую.
- Ребенок позвонил с тренировки, - рассказывает в соцсетях Галина Иванова. - Были с ребятами в бору с тренером и видели этого человека. Дети в шоке. Тренер быстро всех на базу увел. Сейчас смотрю фото, страшно за детей.
Прибывшие по вызову медики оказали мужчине первую помощь и, как сообщили нам в полиции Калуги, доставили его в медучреждение. Какое именно – не называется, но можно предположить, что в психиатрическую лечебницу на Бушмановке, так как по пока неподтвержденным данным, он сам нанёс себе травмы.
Также в полиции рассказали, что личность мужчины установлена. Это местный житель 1988 года рождения. Сейчас по данному ЧП проводится полицейская проверка.
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