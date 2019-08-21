Протва многострадальная: реку опять загадили

21.08.2019 14:33 484 Александр Нефёдов, фото автора.

В среду, 21 августа, реке Протве был нанесён очередной существенный ущерб. В Обнинске, в старой части города, близ улицы Кончаловские горы из трубы коллектора водоканала в реку потоком идет мутная жижа.

Её происхождение на данный момент неизвестно.

- Не знаем пока, - ответил на вопрос об источнике сброса гадости в реку представитель санэпидслужбы Обнинска Хамит МАКДЕЕВ. – Коллектор водоканальский, но от них [идёт] другая вода.

Специалисты СЭС пояснили, что в коллектор помимо водоканала врезаны другие объекты и кто виноват в загрязнении реки ещё только предстоит выяснить.

На данный момент взяты пробы на анализ. Результаты будут известны через пару-тройку дней. В курсе происходящего и прокуратура. Помимо виновника сброса, органам предстоит определить ущерб, нанесённый Протве.

Напомним, это далеко не первый случай сброса в эту реку всякой гадости. Последний раз из-за нечистот и спуска плотины в реке погибло большое количество рыбы.