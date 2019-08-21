На Воробьёвке спасли утопающего

Во вторник вечером, 20 августа, на Оке в районе воробьёвской переправы произошло ЧП. Там тонул мужчина, решивший искупаться жарким вечерком, которые этим летом довольно редки.
Утопающего из воды достал спасатель второго класса, который на лодке «Обь-М 30» доплыл до мужчины и оказал ему помощь, говорится в сообщении ГУ МЧС по Калужской области.
Данное место не оборудовано для купания, подчеркивают спасатели, а о том, был ли мужчина трезв, тактично не сообщается.
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