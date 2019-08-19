Подросток сбежал от отца прямо на дороге и неделю жил у девушки

Калужские полицейские нашли 17-летнего подростка из Перемышльского района, который пропал недалеко от Брянска. В дежурную часть обратился отец мальчика.
Мужчина рассказал, что 10 августа выехал с сыном на автомобиле в Брянск. Недалеко от города они остановились у АЗС, водитель отлучился, а когда вернулся, сына уже не было. В течение трёх дней он сам пытался найти мальчика и только после этого пошёл в полицию.
- Правоохранители установили круг друзей и знакомых, связывались с родственниками, проводили соответствующие технические мероприятия, - рассказали в понедельник, 19 августа, в пресс-службе УМВД по Калужской области.
16 августа мальчика нашли. Его жизнью и здоровью ничего не угрожает. Он находился у своей знакомой в Сухиничском районе.
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