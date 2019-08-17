Вандалы осквернили памятник ветерану в Калуге

Хулиганы нанесли различные надписи на скамейку, которая является частью памятника ветерану в Калуге. Вечером в пятницу, 16 августа, представители городских коммунальных служб все отмыли. А вандалов теперь ищет полиция.
- Поводится проверка по факту нанесения надписи, - рассказали нам в субботу, 17 августа, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Всех, у кого есть информация о данном инциденте, просят обратиться в полицию по телефонам (4842) 50-15-02, 50-15-03 или 102.
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