Водитель мопеда погиб в столкновении с микроавтобусом

Около 10 утра в среду, 14 августа, на улице Осипенко в Людиново в аварии погиб мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, 33-летний мужчина ехал за рулем микроавтобуса «Мерседес» в сторону деревни Букань и при обгоне сбил мопед «Дельта», который поворачивал налево. 61-летний мужчина, управлявший мопедом, скончался.

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