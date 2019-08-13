Пропавшего грибника ищут третий день

В Тарусском районе продолжаются поиски 44-летнего Владислава СОЛЕРСА. В минувшую субботу, 10 августа, мужчина ушёл в лес в районе деревни Похвиснево и пропал.

Приметы:

рост 176 см,

худощавого телосложения,

волосы русые короткие,

глаза карие,

размер обуви 41-42,

коричневая кожаная куртка, бежево-коричневая камуфлированная куртка, сине-белая майка в полоску (тельняшка), бежево-коричневые камуфлированные штаны, черные берцы, камуфлированная кепка с козырьком.

Желающие помочь могут связаться с волонтёрами по телефону +79109185360.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.