Пешехода сбили на переходе в Турынино

Днём в понедельник, 5 августа, на улице Советской в Калуге сбили пешехода. Авария произошла на переходе, расположенном у перекрёстка с улицей Турбостроителей.

По предварительным данным ГИБДД, 38-летний мужчина пересекал дорогу по «зебре» и попал под колеса «Ниссана». За рулём авто находилась 31-летняя женщина.

У пострадавшего пешехода зафиксированы различные травмы. Судя по фото с места происшествия, размещенному в группе «Калуга жесть» в социальной сети «Вконтакте», пешеход отлетел от перехода как минимум на 5 метров.

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