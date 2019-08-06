Пожилой мужчина пропал второй раз за лето

В понедельник, 5 августа, в деревне Михайловское Перемышльского района пропал 74-летний мужчина. Он вышел из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 170 см.

Размер обуви: 41.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Был одет в зеленую куртку с капюшоном, черную кофту с капюшоном, синие спортивные брюки, черные резиновые сапоги.

Отметим, что в июне этот пенсионер уже пропадал. Тогда его удалось найти.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.