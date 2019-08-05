«Жигули» без водителя сбили 82-летнюю женщину

Днём в воскресенье, 4 августа, под колёса «Жигулей» на улице Беляева в Медыни попала 82-летняя женщина. При этом в момент аварии за рулём машины никого не было.
По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель припарковался возле дома и, как указано в официальной сводке, «не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства». По всей видимости, машину не поставили на ручной тормоз, она покатилась и наехала на пенсионерку. У пострадавшей женщины зафиксированы различные травмы.
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