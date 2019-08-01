Таксист сбил женщину на переходе

Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.

Около 21:00 в среду, 31 июля, на трассе А130 в черте Малоярославца под колёса авто попала 39-летняя женщина.

По предварительным данным калужского управления ГИБДД, 59-летний водитель на «Рено» одной из служб такси ехал со стороны Москвы и сбил пешехода, которая пересекала проезжую часть по «зебре».

Пострадавшая женщина получила различные травмы, рассказали в ГИБДД.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.