Таксист сбил женщину на переходе

Около 21:00 в среду, 31 июля, на трассе А130 в черте Малоярославца под колёса авто попала 39-летняя женщина.
По предварительным данным калужского управления ГИБДД, 59-летний водитель на «Рено» одной из служб такси ехал со стороны Москвы и сбил пешехода, которая пересекала проезжую часть по «зебре».
Пострадавшая женщина получила различные травмы, рассказали в ГИБДД.
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