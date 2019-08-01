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Пропавший грибник больше суток блуждал в лесу

01.08.2019 09:16 1 863 Дмитрий Ивьев
Пропавший грибник больше суток блуждал в лесу

Как мы уже рассказывали, 30 июля в Сухиничском районе пропал 57-летний мужчина. В селе Дабужа он ушёл в лес собирать грибы и не вернулся.

Нашли пропавшего вечером 31 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга». Мужчина жив. Информация о его состоянии не разглашается.

Уважаемые читатели, а вам доводилось блуждать в лесу? Как вы находили выход? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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