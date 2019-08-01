Пропавший грибник больше суток блуждал в лесу

Как мы уже рассказывали, 30 июля в Сухиничском районе пропал 57-летний мужчина. В селе Дабужа он ушёл в лес собирать грибы и не вернулся.

Нашли пропавшего вечером 31 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга». Мужчина жив. Информация о его состоянии не разглашается.

Уважаемые читатели, а вам доводилось блуждать в лесу? Как вы находили выход? Расскажите в комментариях!