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15-летнего велосипедиста сбили на улице Жукова

29.07.2019 10:20 4 1601 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
15-летнего велосипедиста сбили на улице Жукова

Вечером в воскресенье, 28 июля, на улице Жукова в Калуге в районе дома №51 сбили 15-летнего велосипедиста.

По предварительным данным ГИБДД, подросток переезжал дорогу по пешеходному переходу, а 23-летний водитель Geely в этот момент двигался со стороны Болотникова.

Ребёнка с различными травмами отвезли в больницу.

Отметим, что в группе «Калуга жесть» выложили видео с регистратора, на которое попал момент ДТП. Судя по этим кадрам, подросток не тормозил перед переходом и пытался переехать дорогу на довольно высокой скорости.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: происшествие дтп дети
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