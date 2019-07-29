15-летнего велосипедиста сбили на улице Жукова

Вечером в воскресенье, 28 июля, на улице Жукова в Калуге в районе дома №51 сбили 15-летнего велосипедиста.

По предварительным данным ГИБДД, подросток переезжал дорогу по пешеходному переходу, а 23-летний водитель Geely в этот момент двигался со стороны Болотникова.

Ребёнка с различными травмами отвезли в больницу.

Отметим, что в группе «Калуга жесть» выложили видео с регистратора, на которое попал момент ДТП. Судя по этим кадрам, подросток не тормозил перед переходом и пытался переехать дорогу на довольно высокой скорости.

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