Гибель рабочего на заводе: мастеру грозит 4 года

Как мы уже рассказывали, год назад в Людиново на чугунолитейном заводе погиб рабочий. На днях следователи завершили расследование этого дела. Мастеру кокильно-заливочного участка литейного производства грозит до четырех лет колонии, сообщили в пятницу, 26 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 12 июля 2018 года около 22:00 в формовочной линии застряла отливка. Формовщик зашел за защитное ограждение и под руководством находившегося в технической зоне мастера стал устранять неисправность. В этот момент сработала площадка приема форм и зажала работника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Преступная небрежность мастера повлекла смерть работника, - считает следствие.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.