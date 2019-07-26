Гибель рабочего на заводе: мастеру грозит 4 года

Как мы уже рассказывали, год назад в Людиново на чугунолитейном заводе погиб рабочий. На днях следователи завершили расследование этого дела. Мастеру кокильно-заливочного участка литейного производства грозит до четырех лет колонии, сообщили в пятницу, 26 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, 12 июля 2018 года около 22:00 в формовочной линии застряла отливка. Формовщик зашел за защитное ограждение и под руководством находившегося в технической зоне мастера стал устранять неисправность. В этот момент сработала площадка приема форм и зажала работника. От полученных травм мужчина скончался на месте.
- Преступная небрежность мастера повлекла смерть работника, - считает следствие.
В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.
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