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Гибель рабочего на заводе: мастеру грозит 4 года

26.07.2019 16:20 0 2798 Дмитрий Ивьев, Фото и видео: СК по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, год назад в Людиново на чугунолитейном заводе погиб рабочий. На днях следователи завершили расследование этого дела. Мастеру кокильно-заливочного участка литейного производства грозит до четырех лет колонии, сообщили в пятницу, 26 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 12 июля 2018 года около 22:00 в формовочной линии застряла отливка. Формовщик зашел за защитное ограждение и под руководством находившегося в технической зоне мастера стал устранять неисправность. В этот момент сработала площадка приема форм и зажала работника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Преступная небрежность мастера повлекла смерть работника, - считает следствие.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото и видео: СК по Калужской области.
Тэги: происшествие
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