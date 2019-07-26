Ещё один грибник пропал в лесу

В деревне Терехово Износковского района в среду, 24 июля, пропал 72-летний Василий Петракеев. Пенсионер пошёл в лес за грибами и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтёры организовали в районе происшествия поисковой штаб. Желающие помочь могут звонить по телефону +79611212469.

Приметы:

Рост - 155 см,

Нормального телосложения,

Черные волосы с проседью,

Темно-зеленая куртка,

Темно-синие брюки,

Серые сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Напомним, также 24 июля в Барятинском районе пропала женщина, которая пошла за грибами. Позже её нашли живой.