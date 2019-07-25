Найдена пропавшая в лесу женщина

Как мы уже рассказывали, в среду, 24 июля, в деревне Плетни Барятинского района ушла в лес за грибами и не вернулась 44-летняя женщина. Об этом сообщал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтёры организовали на месте происшествия поисковую операцию. И днём в четверг стало известно, что женщину нашли. Она жива.

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