В лесу пропала 44-летняя женщина

В среду, 24 июля, в деревне Плетни Барятинского района ушла в лес за грибами и не вернулась 44-летняя Марина Пискунова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: плотного.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: русые, короткая стрижка.

Была одета: синяя с белыми полосками трикотажная кофта, черная куртка, темно-синие с белыми лампасами спортивные брюки, коричнево-белый платок.

Волонтёры выезжают на место для поисков. Желающие помочь могут связаться с ними по телефонам +79109185360 или +79056427417.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.