В лесу пропала 44-летняя женщина

В среду, 24 июля, в деревне Плетни Барятинского района ушла в лес за грибами и не вернулась 44-летняя Марина Пискунова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Была одета: синяя с белыми полосками трикотажная кофта, черная куртка, темно-синие с белыми лампасами спортивные брюки, коричнево-белый платок.
Волонтёры выезжают на место для поисков. Желающие помочь могут связаться с ними по телефонам +79109185360 или +79056427417.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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