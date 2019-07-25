Фура раздавила «Газель» - пострадали пять человек

Авария с участием трёх грузовых машин произошла вечером в среду, 24 июля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе.
По предварительным данным ГИБДД, 37-летний мужчина за рулём фуры «Скания» ехал со стороны Калуги и врезался в стоящую «Газель», а эта машина по инерции отлетела в ещё одну фуру «Скания».
Три человека попали в больницу - водитель «Газели» и два пассажира второй фуры. Также травмы получили ещё два пассажира второго большегруза, в который отлетела «Газель».
Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», «Газель» буквально сплющило. Водитель этой машины чудом выжил.
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