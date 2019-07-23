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В перевернувшейся «Ладе» погиб водитель

23.07.2019 11:54 0 2485 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.
В перевернувшейся «Ладе» погиб водитель

Около 7 утра в понедельник, 22 июля, в Хвастовичском районе произошла смертельная авария.

По предварительным данным, 27-летний мужчина ехал на «Ладе» по дороге между Хвастовичами и трассой М3 «Украина». В какой-то момент он не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

Автомобилист скончался, сообщает калужское областное управление ГИБДД.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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