Пропавших в лесу женщин нашли

Рано утром в субботу, 20 июля, в Кировском районе нашли в лесу двух женщин, которые пропали 17-го числа.
Их жизни ничего не угрожает, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга».
Напомним, женщины ушли собирать грибы 17 июля и не вернулись. На месте был организован поисковой штаб, работы велись круглосуточно.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Водитель погиб в «Опеле», который перевернулся и врезался в дерево 22.07.2019 11:39
В Сухиничах пропал мужчина, в Ермолино – женщина 22.07.2019 10:48
Следователи назвали причину трагедии с мотоциклистом 22.07.2019 09:33
Мотоциклист погиб на соревнованиях в Обнинске 22.07.2019 09:06
Сквер в Калуге затопило после дождей 19.07.2019 16:19
ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: