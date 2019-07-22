Пропавших в лесу женщин нашли

Рано утром в субботу, 20 июля, в Кировском районе нашли в лесу двух женщин, которые пропали 17-го числа.

Их жизни ничего не угрожает, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга».

Напомним, женщины ушли собирать грибы 17 июля и не вернулись. На месте был организован поисковой штаб, работы велись круглосуточно.

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