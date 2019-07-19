Две женщины пропали в лесу

В деревне Фоминичи Кировского района пропали две женщины – 59-летняя Наталья Меньщикова и 42-летняя Зарина Рогачева. 17 июля они ушли в лес собирать грибы и не вернулись, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Меньщикова Наталья Васильевна.
Рогачева Зарина Данаёровна
На месте происшествия волонтёры развернули поисковой штаб, требуется помощь добровольцев. Связаться с координатором можно по телефону +79109185360.
Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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