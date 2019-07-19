Две женщины пропали в лесу

В деревне Фоминичи Кировского района пропали две женщины – 59-летняя Наталья Меньщикова и 42-летняя Зарина Рогачева. 17 июля они ушли в лес собирать грибы и не вернулись, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Меньщикова Наталья Васильевна.

Рост: 165 см.

Телосложение: полное.

Глаза: серые.

Волосы: белые крашеные короткие.

Рогачева Зарина Данаёровна

Рост: 160 см.

Телосложение: плотное.

Глаза: карие.

Волосы: чёрные (?) крашеные короткие.

На месте происшествия волонтёры развернули поисковой штаб, требуется помощь добровольцев. Связаться с координатором можно по телефону +79109185360.

Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.