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Две женщины пропали в лесу

19.07.2019 09:06 0 1759 Дмитрий Ивьев
Две женщины пропали в лесу

В деревне Фоминичи Кировского района пропали две женщины – 59-летняя Наталья Меньщикова и 42-летняя Зарина Рогачева. 17 июля они ушли в лес собирать грибы и не вернулись, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:
Меньщикова Наталья Васильевна.

  • Рост: 165 см.
  • Телосложение: полное.
  • Глаза: серые.
  • Волосы: белые крашеные короткие.

Рогачева Зарина Данаёровна

  • Рост: 160 см.
  • Телосложение: плотное.
  • Глаза: карие.
  • Волосы: чёрные (?) крашеные короткие.

На месте происшествия волонтёры развернули поисковой штаб, требуется помощь добровольцев. Связаться с координатором можно по телефону +79109185360.

Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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