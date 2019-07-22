Следователи назвали причину трагедии с мотоциклистом

Как мы уже рассказывали, в субботу, 20 июля, на соревнованиях в Обнинске погиб мотоциклист. Калужское региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

- По предварительным данным, 54-летний участник соревнований из-за неисправности мотоцикла перевернулся через переднюю часть транспортного средства и упал на землю, - подчёркивают в СК. - Находившиеся на месте сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. Следователи опрашивают очевидцев, изымают необходимые документы, назначают экспертные исследования.

Ранее очевидцы сообщали, что «мотоцикл заклинило». Организаторы соревнований по мотокроссу при этом подчеркивали, что транспорт для выступлений готовили сами участники.

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