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Следователи назвали причину трагедии с мотоциклистом

22.07.2019 09:33 5 7394 Дмитрий Ивьев
Следователи назвали причину трагедии с мотоциклистом

Как мы уже рассказывали, в субботу, 20 июля, на соревнованиях в Обнинске погиб мотоциклист. Калужское региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

- По предварительным данным, 54-летний участник соревнований из-за неисправности мотоцикла перевернулся через переднюю часть транспортного средства и упал на землю, - подчёркивают в СК. - Находившиеся на месте сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. Следователи опрашивают очевидцев, изымают необходимые документы, назначают экспертные исследования.

Ранее очевидцы сообщали, что «мотоцикл заклинило». Организаторы соревнований по мотокроссу при этом подчеркивали, что транспорт для выступлений готовили сами участники.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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