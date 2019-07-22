Мотоциклист погиб на соревнованиях в Обнинске

22.07.2019 09:06 1470 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Вечером в субботу, 20 июля, на соревнованиях по мотокроссу в Обнинске произошла трагедия. Погиб спортсмен из города Гагарин Смоленской области.

54-летний мужчина выступал в классе B группа «Ветераны». На одном из прямых участков он перелетел через руль и ударился головой о землю. Находившиеся рядом сотрудники «Скорой» оказывали помощь пострадавшему, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По словам организаторов, на трассе никаких нарушений не было, она была специально подготовлена для соревнований. А вот за подготовку мотоцикла отвечал непосредственно спортсмен.

Мотоцикл отправлен на экспертизу. Расследование сейчас продолжается.

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