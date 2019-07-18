Автобус сбил мужчину на улице Кирова

Около 14:30 в среду, 17 июля, на перекрёстке улиц Кирова и Плеханова в Калуге сбили пешехода.

По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулём «Пазика» со стороны сквера Мира и, завершая маневр, сбил 26-летнего мужчину. Пострадавший шёл по «зебре» на зелёный сигнал светофора.

У пострадавшего мужчины зафиксированы различные травмы, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

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