Автобус сбил мужчину на улице Кирова

Около 14:30 в среду, 17 июля, на перекрёстке улиц Кирова и Плеханова в Калуге сбили пешехода.
По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулём «Пазика» со стороны сквера Мира и, завершая маневр, сбил 26-летнего мужчину. Пострадавший шёл по «зебре» на зелёный сигнал светофора.
У пострадавшего мужчины зафиксированы различные травмы, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.
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