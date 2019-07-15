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Фура расплющила «Ладу» на калужской трассе

15.07.2019 09:39 11 5471 Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
Фура расплющила «Ладу» на калужской трассе

Около 13:00 в субботу, 13 июля, авария произошла на трассе А108 между Балабаново и Серпуховом недалеко от деревни Воробьи Жуковского района.

По предварительной информации, перед светофором образовалась пробка, а водитель фуры MAN, ехавший со стороны Серпухова, не успел вовремя среагировать и на высокой скорости врезался в остановившиеся легковушки.

Основной удар пришёлся на автомобиль ВАЗ 21112. Его сплющило от удара. Водитель «Лады» погиб на месте.

Водитель фуры – из Прибалтики. Полицейские устанавливают, соблюдал ли он режим труда и отдыха и почему не смог остановиться перед пробкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Авторы
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
Тэги: дтп происшествие фоторепортаж
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