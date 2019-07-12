87-летняя бабушка заблудилась в лесу

В среду, 10 июля, ушла в лес и не вернулась 87-летняя Алла ГУСЕВА, проживающая в деревне Дурово Износковского района. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» полагают, что пенсионерка заблудились в лесу. Начались поиски.

Приметы:

рост - 150 см,

телосложение - полное,

глаза - серые,

волосы - седые, короткая стрижка.

Неизвестно, во что была женщина одета. Возможно, на ней красный плащ.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам 88007005452 или 112.