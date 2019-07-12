87-летняя бабушка заблудилась в лесу

В среду, 10 июля, ушла в лес и не вернулась 87-летняя Алла ГУСЕВА, проживающая в деревне Дурово Износковского района. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» полагают, что пенсионерка заблудились в лесу. Начались поиски.
Приметы:
Неизвестно, во что была женщина одета. Возможно, на ней красный плащ.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам 88007005452 или 112.
|
Жесткое столкновение «Пазика» и ритуальной машины попало на видео 11.07.2019 14:19
«Пазик» с пассажирами врезался в «Ниссан» 11.07.2019 12:10
Подростки разломали детскую площадку в Гостином дворе 11.07.2019 11:53
Семейные разборки в Калуге: мужчина выкинул жену из окна 11.07.2019 10:46
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: