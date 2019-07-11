«Пазик» с пассажирами врезался в «Ниссан»

Около 9:40 утра в четверг, 11 июля, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе Анненок произошла авария. Рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с «Ниссаном Тиида».

- По предварительным данным, водитель автобуса не учел безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего произошло столкновение автомашин, - рассказали нам в управлении МВД по Калужской области.

В салоне автобуса находились 7 пассажиров, двое из которых получили ушибы. Это женщины 79 и 58 лет. Помощь им оказали на месте происшествия.

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