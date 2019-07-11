«Пазик» с пассажирами врезался в «Ниссан»

Около 9:40 утра в четверг, 11 июля, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе Анненок произошла авария. Рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с «Ниссаном Тиида».
- По предварительным данным, водитель автобуса не учел безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего произошло столкновение автомашин, - рассказали нам в управлении МВД по Калужской области.
В салоне автобуса находились 7 пассажиров, двое из которых получили ушибы. Это женщины 79 и 58 лет. Помощь им оказали на месте происшествия.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Жесткое столкновение «Пазика» и ритуальной машины попало на видео 11.07.2019 14:19
«БМВ» слетел в кювет на тульской трассе 11.07.2019 14:19
В Думиничах сбили велосипедиста 11.07.2019 14:14
«Лексус» врезался в здание калужского вокзала 10.07.2019 14:58
Причину столкновения автобуса и ритуальной машины назвали в полиции 10.07.2019 11:02
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: