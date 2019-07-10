13-летний мальчик пропал в Калуге

В селе Росва на территории Калуги пропал 13-летний Алексей Болдырев. С заявлением о том, что мальчик не вернулся домой, ночью 9 июля в полицию обратилась его мама.

- На поиски мальчика ориентированы все наружные наряды полиции, - рассказали в среду в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и уголовного розыска проверяют возможные места его нахождения, опрашивают друзей и знакомых.

Приметы мальчика:

12-13 лет,

рост - 160 сантиметров,

худощавого телосложения,

темные волосы,

был одет в серые шорты в клетку до колена и серую футболку.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 (4842) 50-15-02 или 102.

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