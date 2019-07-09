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Машина улетела в реку на калужской трассе

09.07.2019 15:55 5 1580 Автор: Александр НЕФЕДОВ, Виталий ХЛЫСТОВ.
Машина улетела в реку на калужской трассе

Около 8:30 во вторник, 9 июля, на 82 километре дороги А130 Москва-Рославль в Жуковском районе в черте деревни Папино.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Санг Йонг» ехал со стороны Москвы и на крутом спуске не справился с управлением. По сообщению очевидцев, скорость автомобиля была очень высокой. Машина пролетела порядка 100 метров и приземлилась в реку Нару. Водителя зажало в салоне. Доставать его пришлось сотрудникам МЧС.

Водитель серьёзных травм не получил. По предварительным данным, он был пьян.

У ГИБДД по Калужской области нам рассказали, что водителю 56 лет. Его доставили в больницу.

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Авторы
Автор: Александр НЕФЕДОВ, Виталий ХЛЫСТОВ.
Тэги: дтп происшествие фоторепортаж
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