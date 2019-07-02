Восьмилетнего мальчика сбили в Калуге

Около 17:20 в понедельник, 1 июля, на улице Мичурина в Калуге рядом с улицей Степана Разина сбили ребёнка.

По предварительным данным ГИБДД, 60-летний мужчина двигался на «Форде» со стороны Николо-Козинской и наехал на мальчика 8 лет, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины.

С различными травмами ребёнка отвезли в больницу.

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