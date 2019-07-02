В Калуге ищут очевидцев смертельной аварии с полицейским

Калужские следователи ищут очевидцев аварии с участием сотрудника ДПС. Фото с места происшествия публиковали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «Вконтакте».
Как мы уже рассказывали, 23 июня примерно в 21:20 у дома №15 на улице Жукова сотрудник полиции на мотоцикле насмерть сбил пешехода.
По предварительным данным, погибший пересекал проезжую часть не по переходу.
- Следствием отрабатываются различные версии произошедшего, - рассказали нам во вторник, 2 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По одной из версий, водитель не учел дорожные и метеорологические условия и двигался со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением мотоцикла. Со слов сотрудника полиции, он поздно заметил пешехода и не имел технической возможности избежать наезда.
Очевидцев ДТП просят обратиться к следователю по телефону 277-871. Также можно позвонить на телефон доверия следственного управления 277-847, написать сообщение в сообщество «СУ СК России по Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте» либо прийти в следственный отдел по городу Калуга по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 107/103.
|
Восьмилетнего мальчика сбили в Калуге 02.07.2019 10:27
Трёх пешеходов сбили в Калуге за день 01.07.2019 15:22
Выезжала с парковки и попала под «Рено»: две женщины в больнице 01.07.2019 09:48
«Десятка» улетела в кювет после столкновения с такой же машиной 01.07.2019 08:30
Дедушка сбил бабушку на улице Герцена 28.06.2019 12:33
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: