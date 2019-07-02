В Калуге ищут очевидцев смертельной аварии с полицейским

Калужские следователи ищут очевидцев аварии с участием сотрудника ДПС. Фото с места происшествия публиковали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «Вконтакте».

Как мы уже рассказывали, 23 июня примерно в 21:20 у дома №15 на улице Жукова сотрудник полиции на мотоцикле насмерть сбил пешехода.

По предварительным данным, погибший пересекал проезжую часть не по переходу.

- Следствием отрабатываются различные версии произошедшего, - рассказали нам во вторник, 2 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По одной из версий, водитель не учел дорожные и метеорологические условия и двигался со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением мотоцикла. Со слов сотрудника полиции, он поздно заметил пешехода и не имел технической возможности избежать наезда.

Очевидцев ДТП просят обратиться к следователю по телефону 277-871. Также можно позвонить на телефон доверия следственного управления 277-847, написать сообщение в сообщество «СУ СК России по Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте» либо прийти в следственный отдел по городу Калуга по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 107/103.