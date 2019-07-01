Выезжала с парковки и попала под «Рено»: две женщины в больнице

01.07.2019 09:48 1722 Автор: Александр НЕФЕДОВ.

Около 10 часов вечера в субботу, 29 июня, на Варшавском шоссе в самом центре города Белоусово Жуковского района столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, женщина-водитель на «Хендае» выезжала с парковки у супермаркета. Знак там предписывает поворачивать направо. Но, по словам очевидцев, водитель попыталась пересечь трассу в прямом направлении. В этот момент со стороны Москвы ехала другая женщина на «Рено». Удар пришелся в левую часть «Хендая».

В аварии пострадали обе автомобилистки, с различными травмами их отвезли в больницу. Находившийся в «Хендае» пассажир получил травму головы, от госпитализации он отказался.

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