Пропавшего 10-летнего мальчика нашли живым

Как мы уже рассказывали, в пятницу в Калуге пропал 10-летний мальчик. Его нашли на следующие сутки в торговом центре.
- Мальчика заметили в центре города в торговом центре члены добровольческой дружины, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ребенок пояснил, что захотел погулять и покинул квартиру через окно на первом этаже, когда мать с его младшим братом ушли в детский сад.
Ребенок знал, что проезд в общественном транспорте бесплатный, и ездил по всему городу.
- За период отсутствия никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было, - подчёркивают следователи.
Отца мальчика собираются наказать по административной статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Максимальный штраф по ней – 500 рублей.
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