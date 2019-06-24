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Пропавшего 10-летнего мальчика нашли живым

24.06.2019 10:35 4 2056 Дмитрий Ивьев
Пропавшего 10-летнего мальчика нашли живым

Как мы уже рассказывали, в пятницу в Калуге пропал 10-летний мальчик. Его нашли на следующие сутки в торговом центре.

- Мальчика заметили в центре города в торговом центре члены добровольческой дружины, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ребенок пояснил, что захотел погулять и покинул квартиру через окно на первом этаже, когда мать с его младшим братом ушли в детский сад.

Ребенок знал, что проезд в общественном транспорте бесплатный, и ездил по всему городу.

- За период отсутствия никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было, - подчёркивают следователи.

Отца мальчика собираются наказать по административной статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Максимальный штраф по ней – 500 рублей.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дети
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