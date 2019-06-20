Главная > Новости > Происшествия

Чуть меньше ста миллионов: оценен ущерб, нанесенный Протве от сбросов

20.06.2019 09:58 7 1848 Сергей ПЕТРОВ
Чуть меньше ста миллионов: оценен ущерб, нанесенный Протве от сбросов

В четверг, 20 июня, калужский Росприроднадзор опубликовал первые данные по ущербу, который причинили экологии Боровского района (документ имеется в редакции,  -прим.авт).

Там, напомним, на прошлой неделе подохло море рыбы. Точные причины гибели рыбы все еще устанавливаются, однако факт сброса нечистот с очистных города Ермолино, уже установлен.

Ущерб, нанесенный экологии был оценен в 90,3 миллиона рублей. Сейчас эта цифра находится на согласовании в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. После согласования ГУП «Калугаоблводоканал», которому и принадлежат очистные, выставят счет.

В данный момент проводится плановая проверка очистных сооружений в Ермолино.

- По итогам проверки в отношении указанного предприятия [водоканал – прим- ред.] будут приняты меры административного воздейсвтия в рамках имеющегося законодательства, - говорят в Росприроднадзоре.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: происшествие экология
Еще новости из рубрики «Происшествия»

В Калуге пропала пожилая женщина 17.06.2019 08:29

Гений «Форсажа»: пьяный водитель почудил на Кирова 14.06.2019 14:27

Снегоболотоход сбил косулю 11.06.2019 10:27

Девочку сбили на «зебре» 11.06.2019 10:24

17-летний подросток упал в реку на глазах 20-ти человек и пропал 10.06.2019 14:19

Народные новости
855 0
pozor
856 6
DX178
812 1
Владимир Ивкин

Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 22 июня, 12:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 22 июня, 12:00
Кулинарное шоу: Битва Шефов
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 22 июня, 19:00
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Калуга
ср 26 июня, 19:00
Танцевальная площадка по историческим танцам
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Для детей

пт 21 июня, 10:00
Спектакль «Два мастера»
Орион, КЗТА
пт 21 июня, 10:00
Спектакль «Серая Шейка»
Калужский театр кукол
пт 21 июня, 10:30
"Улица полна неожиданностей"
Дом музыки
сб 22 июня, 12:00
"Театральный саквояж" Фестиваль театрализованной деятельности
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

ср 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Концерт муниципального камерного оркестра
Дом музыки
чт 27 июня, 19:00
«По земле Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона.
Филармония
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды

Кино

Ма
Люди в черном: Интернэшнл 
Тайная жизнь домашних животных 2
Донбасс. Окраина
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Кредитный портфель ВТБ в Калужской области вырос до 16,5 млрд рублей

ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна FiatChryslerAutomobilesна льготных условиях

ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»

ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.