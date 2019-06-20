Чуть меньше ста миллионов: оценен ущерб, нанесенный Протве от сбросов

В четверг, 20 июня, калужский Росприроднадзор опубликовал первые данные по ущербу, который причинили экологии Боровского района (документ имеется в редакции, -прим.авт).
Там, напомним, на прошлой неделе подохло море рыбы. Точные причины гибели рыбы все еще устанавливаются, однако факт сброса нечистот с очистных города Ермолино, уже установлен.
Ущерб, нанесенный экологии был оценен в 90,3 миллиона рублей. Сейчас эта цифра находится на согласовании в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. После согласования ГУП «Калугаоблводоканал», которому и принадлежат очистные, выставят счет.
В данный момент проводится плановая проверка очистных сооружений в Ермолино.
- По итогам проверки в отношении указанного предприятия [водоканал – прим- ред.] будут приняты меры административного воздейсвтия в рамках имеющегося законодательства, - говорят в Росприроднадзоре.
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