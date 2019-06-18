Стрельба в Турынино напугала калужан

Во вторник, 18 июня, жители Турынино были напуганы звуками выстрелов в микрорайоне, перекрытием одной из улиц микрорайона силовиками и таким количеством спецслужб, каких здесь отродясь не видали.
- Турынино-3 с утра отцеплено полицией - от улицы Советской до ГНС, - пишет в «Народных новостях» Piroman. - Люди в касках и бронежилетах. А 15 минут назад были слышны выстрелы в районе перекрестка Полевой и 8-й Тарусской.
Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Калужской области, в микрорайоне проводились учения. По легенде, террористы готовилитеракт на газонаполнительной станции ООО «Калуга-Газ».
- «Преступники» прорвались на охраняемую территорию объекта через одну из проходных, захватили в заложники несколько работников предприятия и укрылись в одном из технологических зданий. Угрожая совершить подрыв захваченного сооружения, террористы выдвинули в адрес руководства Российской Федерации политические требования, - раскрывает сценарий учений пресс-служба УФСБ. - В ходе учений использовались спасательная техника, стрелковое оружие, имитационные и пиротехнические средства, специальное снаряжение и средства связи.
|
Три человека погибли в огне 18.06.2019 14:11
Спасатели вырезали людей из покореженного авто 18.06.2019 08:43
Три мотоциклиста разбились на дорогах за выходные 17.06.2019 12:37
Калуга - в ТОПе смертельных отравлений спиртным и спайсами 04.06.2019 09:31
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: