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Стрельба в Турынино напугала калужан

18.06.2019 16:57 10 4610 Елена Французова, фото пресс-службы УФСБ по Калужской области
Стрельба в Турынино напугала калужан

Во вторник, 18 июня, жители Турынино были напуганы звуками выстрелов в микрорайоне, перекрытием одной из улиц микрорайона силовиками и таким количеством спецслужб, каких здесь отродясь не видали.

- Турынино-3 с утра отцеплено полицией - от улицы Советской до ГНС, - пишет в «Народных новостях» Piroman. - Люди в касках и бронежилетах. А 15 минут назад были слышны выстрелы в районе перекрестка Полевой и 8-й Тарусской.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Калужской области, в микрорайоне проводились учения.  По легенде, террористы готовилитеракт на газонаполнительной станции ООО «Калуга-Газ».

- «Преступники» прорвались на охраняемую территорию объекта через одну из проходных, захватили в заложники несколько работников предприятия и укрылись в одном из технологических зданий. Угрожая совершить подрыв захваченного сооружения, террористы выдвинули в адрес руководства Российской Федерации политические требования, - раскрывает сценарий учений пресс-служба УФСБ. - В ходе учений использовались спасательная техника, стрелковое оружие, имитационные и пиротехнические средства, специальное снаряжение и средства связи.

 

 


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Авторы
Елена Французова 
фото пресс-службы УФСБ по Калужской области
Тэги: происшествия учения
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