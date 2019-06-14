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Гений «Форсажа»: пьяный водитель почудил на Кирова

14.06.2019 14:27 4 1387 Сергей ПЕТРОВ, фото группы ВК "Калуга Жесть"
Гений «Форсажа»: пьяный водитель почудил на Кирова

В ночь на пятницу, 15 июня,  на улице Кирова произошло ЧП с участием пьяного водителя и двух экипажей ДПС.

А началось оно в 00:20 со звонков неравнодушных калужан в полицию. Они сообщили, что по улице Кирова разъезжает автомобиль, за рулем которого, судя по весьма специфической манере вождения, сидит шибко пьяный водитель.

Как нам сообщили в пресс-службе УГИБДД по Калужской области, проверять информацию направили ближайший патруль ДПС. Когда подходящий под описание автомобиль был найден, сотрудники ДПС вежливо попросили водителя остановиться. Но тот повел себя крайне невоспитанно – попытался скрыться от дорожных полицейских на близлежащих улицах.

На подмогу первому экипажу, который сел на хвост грубияну, пришел второй. Причем, случилось это внезапно для нарушителя. Второй автомобиль ДПС перекрыл дорогу, когда убегающий от полиции снова оказался на улице Кирова - в районе «Детского мира».

В этот момент в пьяную голову водителя, вполне возможно, излишне пересмотревшего франшизы «Форсаж», пришла гениальная мысль. Он попытался скрыться от преследователей, развернувшись на 180 градусов. Однако что-то пошло не так и автомобиль, потёршись попой об высоченный бордюр, встал поперек улицы. 

Сотрудники ДПС тем временем покинули свои машины и перешли в пешее наступление, по итогам которого гонщик был задержан.

Тест на алкоголь полностью подтвердил предположения позвонивших в полицию калужан. Водитель, которым оказался 19-летний паренек, был пьян.

На него завели два административных дела. По статье «Вождение в нетрезвом виде» и «Неисполнение законных требований полиции». По первой нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет. По второй – арест на 15 суток.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото группы ВК "Калуга Жесть"
Тэги: происшествие
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