«Хендай» сбил пешехода «Фольксвагеном», а «Рено» догнал велосипедиста

В четверг, 14 июня, в Кирове на «зебре» сбили 46-летнюю женщину. По предварительной версии, авария произошла по вине водителя «Хендая», который не учёл дистанцию до ехавшего перед ним «Фольксвагена».
В итоге, когда «немец» остановился, чтобы пропустить пешехода, «кореец» не успел затормозить и въехал в зад «Фольксвагену», а он в свою очередь сбил женщину.
Вторая авария тоже произошла в результате «догонялок», но уже в Сухиничах. Там 48-летний водитель «Рено» сбил двигавшегося в попутном направлении 15-летнего велосипедиста.
В обоих случаях пострадавшие получили различные травмы. Их характер в ГИБДД не уточняют.
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