Трое рабочих погибли в чане с навозом

В четверг, 6 июня, трое работников ООО «Калужская нива» в деревне Подборки Козельского района были найдены в емкостях для навоза. Как сообщает следственный комитет, они занимались откачкой отходов при помощи электронасоса.

- Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе отравление газами и электротравма, - сообщает пресс-служба ведомства. - Проводятся судебно-медицинские и генетическая судебные экспертизы. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли насос с частью электрокабеля и другое электрооборудование ангара, опросили сотрудников и руководство организации, в которой работали погибшие, изъяли уставные документы, приказы и должностные инструкции работников, журналы по технике безопасности.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении или отказе в возбуждения уголовного дела.