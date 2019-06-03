Ослеплённый таксист врезался в «Ниву»

03.06.2019 08:20 2512 Александр Нефёдов, фото автора

В воскресенье, 2 июня, в Обнинске на пересечении улиц Славского и Борисоглебского произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

Около восьми часов вечера таксист делал левый поворот с улицы Славского на Борисоглебскую. В этот момент навстречу двигалась «Нива», с которой и столкнулся автомобиль такси.

По словам водителя, он попросту не заметил внедорожник, так как его ослепило яркое солнце.

В этом ДТП пострадала пассажирка «Нивы». Женщину с различными травмами доставили в обнинскую больницу.